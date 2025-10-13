Valtur Brindisi passa ad Avellino con il piglio di grande squadra
Il piglio, l’atteggiamento, il comportamento è stato quello di una vera e propria grande squadra. La vittoria, il punteggio di 58-82, il massimo vantaggio di + 29 al 37esimo minuto di gioco, le prestazioni dei singoli (Vildera e Cinciarini in particolare) passano in second’ordine rispetto alla. 🔗 Leggi su Today.it
