Valigia sospetta in strada scatta l' allarme | zona transennata avviate le verifiche

Un nuovo allarme è scattato questa mattina, nella città di Aprilia, a causa di una valigia sospetta che è stata rinvenuta su un marciapiede di via Carroceto. Secondo quanto ricostruito, il bagaglio era stato abbandonato in strada e nel clima di tensione dei mesi passati, causato da numerosi atti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: valigia - sospetta

Militello in Val di Catania: Valigia sospetta sui binari, intervengono gli artificieri dei Carabinieri

Una valigia sospetta ferma i treni a Militello: gli artificieri trovano un’arma ad aria compressa

I soccorsi sono intervenuti questo pomeriggio in via XX Settembre a Genova dopo la segnalazione di un trolley abbandonato. L’area è stata messa in sicurezza e le squadre degli artificieri hanno fatto brillare la valigia sospetta. Gli aggiornamenti: https://liguria - facebook.com Vai su Facebook

Traghetto bloccato sul porto a Piombino per controlli su una valigia sospetta - X Vai su X

Due pacchi sospetti nel giro di pochi minuti a Genova: erano falsi allarmi - Secondo quanto appreso qualcuno ha segnalato la presenza della valigia in strada e insospettito ha chiamato il ... primocanale.it scrive