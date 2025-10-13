Valigia sospetta in strada scatta l' allarme | zona transennata avviate le verifiche

Latinatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo allarme è scattato questa mattina, nella città di Aprilia, a causa di una valigia sospetta che è stata rinvenuta su un marciapiede di via Carroceto.  Secondo quanto ricostruito, il bagaglio era stato abbandonato in strada e nel clima di tensione dei mesi passati, causato da numerosi atti. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: valigia - sospetta

Militello in Val di Catania: Valigia sospetta sui binari, intervengono gli artificieri dei Carabinieri

Una valigia sospetta ferma i treni a Militello: gli artificieri trovano un’arma ad aria compressa

valigia sospetta strada scattaDue pacchi sospetti nel giro di pochi minuti a Genova: erano falsi allarmi - Secondo quanto appreso qualcuno ha segnalato la presenza della valigia in strada e insospettito ha chiamato il ... primocanale.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Valigia Sospetta Strada Scatta