Valigia rubata a Giorgia Palmas preso il ladro A incastrarlo la foto della borsa sul cellulare | si vantava del colpo

Milano – A incastrarlo sono state le foto salvate nella galleria del cellulare: sullo schermo è comparsa la valigia rubata su un treno alla conduttrice e showgirl Giorgia Palmas sabato 4 ottobre. L’uomo, non solo non ha negato ma si sarebbe addirittura “vantato” di quel colpo. Dopo gli accertamenti, Marwan Madani, algerino di 22 anni senza fissa dimora e senza documenti, è finito in manette, accusato di essere l’autore di quel furto e anche di un altro, per il quale è stato colto in flagranza. Gli agenti sono intervenuti alla stazione di Rogoredo martedì 7 ottobre poco prima delle 10, bloccandolo mentre cercava di scappare dopo aver preso lo zaino di un passeggero con dentro un pc portatile e altri oggetti dal valore complessivo di 3mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

