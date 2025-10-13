Valentin Vacherot ha scritto la storia dell' anno
Valentin Vacherot ha 26 anni ed è numero 204 del mondo. È nato e cresciuto dove i tennisti si trasferiscono per allenarsi meglio e pagare meno tasse, ovvero Monte Carlo. In carriera non ha mai vinto una partita nel tabellone principale di uno Slam e i suoi migliori risultati li ha ottenuti nei Challengers, tornei che non fanno nemmeno parte della ATP. Ora, cosa pensereste se vi dicessero che questo giocatore si è qualificato in una finale Slam battendo in semifinale Novak Djokovic, ovvero il più vincente tennista della storia? Ora, cosa pensereste se vi dicessero che ha vinto il torneo battendo in finale SUO CUGINO? Domenica è andata in scena la prima finale tra cugini nella storia del tennis, tra Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, e lo capite bene: è stato il torneo più improbabile dell’anno. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
