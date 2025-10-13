Vacherot trionfa a Shanghai | segnale di un tennis maschile sempre più livellato verso il basso

Panorama.it | 13 ott 2025

Esiste un’immagine che spiega meglio di qualsiasi tabellone ciò che è accaduto al Masters 1000 di Shanghai: quella della gara di pattinaggio alle Olimpiadi invernali del 2002, quando Steven Bradbury vinse l’oro dopo che tutti gli avversari, davanti a lui, caddero all’ultima curva. Anche Valentin Vacherot, monegasco numero 204 del mondo, ha trionfato restando sostanzialmente “l’unico in piedi” mentre attorno a lui il resto del circuito crollava. Diversi infatti sono stati i ritiri o le performance sottotono dei grandi favoriti nei giorni scorsi – Sinner prima, Djokovic e Medvedev poi. Torneo a eliminazione naturale e tennis maschile livellato. 🔗 Leggi su Panorama.it

