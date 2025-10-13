Vacherot | Solo lui come lui nei 1000 ce la fa!
Quasi certamente il trionfo a Shanghai del monegasco e la straordinaria finale tra cugini resteranno nella storia del tennis come un’impresa senza eguali. Un risultato incredibile, che però non basta a nascondere i problemi del torneo cinese: caldo, umidità e tanti ritiri hanno lasciato il segno. Intanto a Wuhan, Jasmine Paolini si ferma in semifinale contro la nuova campionessa del torneo. Vi aspettiamo in diretta su TennisMania alle 9:15 sul canale YouTube di OA Sport per analizzare tutto ciò che è successo in Cina! Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le nostre dirette e analisi post-partita! #Tennis #Shanghai #Vacherot #Paolini #TennisMania #OASport #FinaleTennis #ATP #WTA #ShanghaiOpen #Wuhan #TennisLive #Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: vacherot - torneo
Torneo di Shanghai è un 'affare di famiglia', in finale il carneade Vacherot contro il cug...
Vacherot vince il torneo di Shangai sconfiggendo il cugino Rinderknechin finale: la favola del numero 204 del mondo
La favola di Valentin Vacherot e Arthur Rinderknech, i cugini in lacrime che hanno reso indimenticabile il torneo di Shanghai
Valentin Vacherot, il clamoroso, improbabile vincitore dell’ATP 1000 di Shanghai, aveva mandato un messaggio a un amico prima del torneo: forse era l’unico sul pianeta che credeva fosse possibile. - facebook.com Vai su Facebook
Il tennista Valentin Vacherot ha vinto una sorprendente finale del torneo Masters 1000 di Shanghai contro suo cugino Arthur Rinderknech - X Vai su X
Lotto trionfa a Shanghai: Vacherot conquista il Masters 1000 nel singolare maschile - L’atleta Lotto Valentin Vacherot, numero 204 del ranking ATP, firma un’impresa storica: in semifinale elimina Novak Djokovic, poi batte in finale il cugino Rinderknech. Lo riporta tuttosport.com
Chi è Valentin Vacherot, il primo monegasco a vincere un Masters 1000 a Shanghai. Passato, infortuni, allenatore, curiosità - Valentin Vacherot, 26 anni, numero 204 del mondo e cugino di Rinderknech, non smette di stupire e dopo aver battuto Holger Rune (2- Riporta eurosport.it