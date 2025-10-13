Usa Trump raddoppia i fondi per studiare il cancro con l’AI Intanto taglia del 37% il budget al National Cancer Institute
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che potenzia l’uso dell’ IA in campo oncologico e finanzia, raddoppiando fondi e risorse, la ricerca sul cancro pediatrico. Il programma è gestito dal “National Cancer Institute” (NCI). Allo stesso tempo, però, il tycoon nella sua manovra finanziaria – che si è incastrata al Congresso provocando lo “shutdown” dell’amministrazion e – ha previsto tagli verticali al budget delle istituzioni federali con funzioni sanitarie. E il NCI non fa eccezione. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità ogni anno 400.000 bambini e adolescenti (tra i 0 e i 19 anni) vengono aggrediti dal cancro (leucemia, tumori al cervello e linfomi). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
