Usa Trump annuncia ripristino del Columbus Day | Grazie Cristoforo amiamo gli italiani Meloni ringrazia | La storia non si cancella

Ilgiornaleditalia.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Columbus Day in realtà non è mai stato cancellato. Negli ultimi anni, tuttavia, diverse amministrazioni locali avevano scelto di sostituirla con l’Indigenous Peoples’ Day, alimentando forti polemiche Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato oggi, 13 ottobre, il ripristino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Usa, Trump annuncia ripristino del Columbus Day: "Grazie Cristoforo, amiamo gli italiani", Meloni ringrazia: "La storia non si cancella"

