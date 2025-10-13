Usa il cellulare per tutta la lezione il prof lo denuncia | L’ho fatto per lui la scuola mi ha lasciato solo La condanna e il risarcimento

Aveva passato un’intera lezione sul telefonino poi, quando il professore Paolo Bertazzo stava scrivendo una nota sul registro di classe, il 18enne aveva commentato con un sorrisetto sarcastico: « Bravo, bravissimo ». Si è chiusa con un risarcimento da 400 euro la trafila giudiziaria tra il docente e il giovane Andrea Esposito, iniziata tre anni fa dopo la denuncia dell’adulto per oltraggio a pubblico ufficiale. L’indennizzo, accordato tra le due parti, ha seguito le prime due udienze e ha permesso all’imputato di evitare una spesa ben più elevata. « I soldi? Li girerò alla scuola », ha commentato il professore, che però non ha risparmiato più di una frecciatina all’istituto Claudia De Medici di Bolzano per il suo atteggiamento. 🔗 Leggi su Open.online