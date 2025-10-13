Usa il cellulare per tutta la lezione il prof lo denuncia | L’ho fatto per lui la scuola mi ha lasciato solo La condanna e il risarcimento

13 ott 2025

Aveva passato un’intera lezione sul telefonino poi, quando il professore Paolo Bertazzo stava scrivendo una nota sul registro di classe, il 18enne aveva commentato con un sorrisetto sarcastico: « Bravo, bravissimo ». Si è chiusa con un risarcimento da 400 euro la trafila giudiziaria tra il docente e il giovane Andrea Esposito, iniziata tre anni fa dopo la denuncia dell’adulto per oltraggio a pubblico ufficiale. L’indennizzo, accordato tra le due parti, ha seguito le prime due udienze e ha permesso all’imputato di evitare una spesa ben più elevata. « I soldi? Li girerò alla scuola », ha commentato il professore, che però non ha risparmiato più di una frecciatina all’istituto Claudia De Medici di Bolzano per il suo atteggiamento. 🔗 Leggi su Open.online

