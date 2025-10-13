Usa e Cina verso modelli protezionisti Gli investitori riscoprono l’Europa
IN UN MONDO scosso dalle tensioni geopolitiche e dal riassetto dei blocchi di influenza economica, l’Europa può ancora giocare le sue carte. Lo sostiene Chris Iggo, responsabile investimenti "core" della casa di gestione del risparmio Axa IM, in una recente analisi dedicata alle prospettive del Vecchio Continente. Se gli Stati Uniti e la Cina vanno verso modelli economici protezionisti, Bruxelles potrebbe invece seguire una direzione diversa, valorizzando il mercato unico, l’euro e i progressi di integrazione già compiuti. Certo, i ritardi non mancano: l’unione bancaria europea e dei capitali procede lentamente e manca un vero quadro fiscale comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: cina - verso
Cina-Italia: un ponte di 55 anni, insieme verso il futuro
Donald Trump verso il taglio dei dazi all’Europa, ma il nodo resta il vertice con la Cina
Financial Times: congelate le restrizioni sull’export di tecnologia verso la Cina. La mano tesa di Trump verso Xi Jinping
Per molto tempo il tè fu una bevanda conosciuta solo in Cina, fino a quando, verso l’anno 900, i monaci Buddhisti, arrivati dall’India, provarono la bevanda e la trovarono eccellente, soprattutto per le sue proprietà. Angela Maria Russo ce la descrive e illustra s - facebook.com Vai su Facebook
Clima, bluff o vera svolta? La #Cina verso la #Cop30 tra ambizione e realismo Il punto di @gianluzappo - X Vai su X
Usa e Cina verso modelli protezionisti. Gli investitori riscoprono l’Europa - IN UN MONDO scosso dalle tensioni geopolitiche e dal riassetto dei blocchi di influenza economica, l’Europa può ancora giocare ... Da msn.com
Usa-Cina, la battaglia si gioca sui chip - La mossa di Xi sulle terre rare, la contromossa di Trump a colpi di dazi, la partita sul controllo della filiera tecnologica del futuro, sulla supply chain ... Segnala huffingtonpost.it