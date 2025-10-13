Usa e Cina verso modelli protezionisti Gli investitori riscoprono l’Europa

IN UN MONDO scosso dalle tensioni geopolitiche e dal riassetto dei blocchi di influenza economica, l’Europa può ancora giocare le sue carte. Lo sostiene Chris Iggo, responsabile investimenti "core" della casa di gestione del risparmio Axa IM, in una recente analisi dedicata alle prospettive del Vecchio Continente. Se gli Stati Uniti e la Cina vanno verso modelli economici protezionisti, Bruxelles potrebbe invece seguire una direzione diversa, valorizzando il mercato unico, l’euro e i progressi di integrazione già compiuti. Certo, i ritardi non mancano: l’unione bancaria europea e dei capitali procede lentamente e manca un vero quadro fiscale comune. 🔗 Leggi su Quotidiano.net