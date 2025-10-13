Ursula von der Leyen | Una pietra miliare per la pace in Medio Oriente

Ursula von der Leyen annuncia il sostegno dell’UE alla ricostruzione di Gaza e celebra la liberazione degli ostaggi come svolta storica. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito “una pietra miliare” l’accordo di pace raggiunto tra Israele e Hamas, che ha portato alla liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. In un messaggio pubblicato su X, von der Leyen ha espresso profonda soddisfazione per la svolta diplomatica, descrivendo il rilascio come “un momento di sollievo per il mondo intero”. Sostegno europeo alla governance palestinese. Nel suo intervento, Ursula von der Leyen ha ribadito l’impegno dell’Unione europea nel sostenere la governance e la riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

