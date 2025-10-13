Ursula von der Leyen | Una pietra miliare per la pace in Medio Oriente
Ursula von der Leyen annuncia il sostegno dell’UE alla ricostruzione di Gaza e celebra la liberazione degli ostaggi come svolta storica. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha definito “una pietra miliare” l’accordo di pace raggiunto tra Israele e Hamas, che ha portato alla liberazione degli ostaggi detenuti nella Striscia di Gaza. In un messaggio pubblicato su X, von der Leyen ha espresso profonda soddisfazione per la svolta diplomatica, descrivendo il rilascio come “un momento di sollievo per il mondo intero”. Sostegno europeo alla governance palestinese. Nel suo intervento, Ursula von der Leyen ha ribadito l’impegno dell’Unione europea nel sostenere la governance e la riforma dell’Autorità Nazionale Palestinese (Anp). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
In questa notizia si parla di: ursula - leyen
Dietro la mozione di sfiducia a Ursula von der Leyen c’è la Russia, dice l’Ue
Obiettivo di spesa ambientale al 35%, per il Wwf la “foglia di fico” di Ursula von der Leyen
Dazi, manovre di avvicinamento tra Ue e Usa: Ursula von der Leyen annuncia che domenica vedrà Trump in Scozia
Parlamento Europeo, respinta la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen - https://www.ilmetropolitano.it/2025/10/09/parlamento-europeo-respinta-la-mozione-di-sfiducia-contro-ursula-von-der-leyen/ #ilmetropolitano - facebook.com Vai su Facebook
Ursula von der Leyen risponde alle accuse di spionaggio ungherese insieme a Olivér Várhelyi - Ursula von der Leyen si prepara ad affrontare gravi accuse contro Olivér Várhelyi, rappresentante dell'Ungheria. Da notizie.it
Von der Leyen salva, Parlamento UE boccia mozioni sfiducia/ Censura Sinistra ‘sgonfia’ dopo voto Ilaria Salis - Duplice Mozione di sfiducia superata da Von der Leyen in Parlamento UE: cos'è successo e cosa cambia ora. Lo riporta ilsussidiario.net