Urne vuote in Toscana la sinistra già piange In controtendenza Pistoia guidata da Tomasi
Astensionismo record in Toscana. Un dato largamente previsto ma superiore nei numeri alle peggiori aspettative. Alle 23 di domenica (si vota lunedì fino alle ore 15) si è recato alle urne solo i l 35,7% dei votanti, quasi il 10% in meno dell’ultima tornata di cinque anni fa. Alla stessa rilevazione nel 2020 il dato era infatti del 45,89%: in cinque anni un calo vistoso di 10 punti. Alle 12 la percentuale era inferiore al 10%, quasi cinque punti sotto quella del 2020 (9,95% contro il 14,67%). Alle 19 si attestava al 28,17 per cento (nel 2020 alla stessa ora aveva votato il 36,28%). La disaffezione al voto riguarda tutta la Regione, ultima roccaforte rossa insieme all’Emilia, governata ininterrottamente della sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
In questa notizia si parla di: urne - vuote
Piazze piene, urne vuote. Perché ha ancora ragione Nenni secondo Merlo
Regionali in Campania, Passaro: "Dignità e urne vuote"
Piazze piene, urne vuote: la scissione tra morale e politica - X Vai su X
https://www.agrotoday.it/2025/10/06/piazze-piene-urne-vuote-ciao-nenni-di-marco-mattiello/ Vai su Facebook
Regionali Toscana, urne aperte, si vota fino alle 15 - Urne aperte dalle 7 alle 15 in Toscana per la seconda giornata di voto per eleggere il presidente della Regione tra i tre candidati, Antonella Bundu (Toscana rossa), Eugenio Giani (centrosinistra) e ... msn.com scrive
Elezioni Regionali, urne chiuse in Toscana: in netto calo l’affluenza alle urne alle ore 23 - Domani, lunedì 13 ottobre, i seggi saranno aperti dalle ore 7 alle ore 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Scrive strettoweb.com