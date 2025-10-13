Astensionismo record in Toscana. Un dato largamente previsto ma superiore nei numeri alle peggiori aspettative. Alle 23 di domenica (si vota lunedì fino alle ore 15) si è recato alle urne solo i l 35,7% dei votanti, quasi il 10% in meno dell’ultima tornata di cinque anni fa. Alla stessa rilevazione nel 2020 il dato era infatti del 45,89%: in cinque anni un calo vistoso di 10 punti. Alle 12 la percentuale era inferiore al 10%, quasi cinque punti sotto quella del 2020 (9,95% contro il 14,67%). Alle 19 si attestava al 28,17 per cento (nel 2020 alla stessa ora aveva votato il 36,28%). La disaffezione al voto riguarda tutta la Regione, ultima roccaforte rossa insieme all’Emilia, governata ininterrottamente della sinistra. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Urne vuote in Toscana, la sinistra già piange. In controtendenza Pistoia guidata da Tomasi