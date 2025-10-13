Hanno destato scalpore le immagini del turista che, completamente ubriaco, si è abbassato i pantaloni e ha urinato sull'altare della Confessione, proprio all'interno della basilica di San Pietro. Un gesto vergognoso, commesso di fronte ai numerosi fedeli che, loro malgrado, si sono ritrovati ad assistere all'ennesimo scempio. Papa Leone XIV ha chiesto che venga effettuato un rito penitenziale riparatorio urgente, così da riportare purezza laddove è avvenuta una vera e propria profanazione. Un simile rito dovrebbe essere celebrato durante i giorni feriali, ma sembra che il Pontefice abbia insistito affinché la cerimonia venga officiata al più presto possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Urina sull'altare di San Pietro, papa Leone XIV dispone un rito urgente: di cosa si tratta