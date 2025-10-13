Urina sull' altare di San Pietro papa Leone XIV dispone un rito urgente | di cosa si tratta
Hanno destato scalpore le immagini del turista che, completamente ubriaco, si è abbassato i pantaloni e ha urinato sull'altare della Confessione, proprio all'interno della basilica di San Pietro. Un gesto vergognoso, commesso di fronte ai numerosi fedeli che, loro malgrado, si sono ritrovati ad assistere all'ennesimo scempio. Papa Leone XIV ha chiesto che venga effettuato un rito penitenziale riparatorio urgente, così da riportare purezza laddove è avvenuta una vera e propria profanazione. Un simile rito dovrebbe essere celebrato durante i giorni feriali, ma sembra che il Pontefice abbia insistito affinché la cerimonia venga officiata al più presto possibile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: urina - sull
Urina sull'auto della polizia, poi fa il segno della vittoria davanti alla telecamera
Urina sull'auto della polizia e danneggia un mezzo della Polfer: arrestato dopo aver aggredito gli agenti
Choc in Vaticano: uomo urina sull’altare di San Pietro, panico tra i fedeli, sconcerto del papa
È salito sull’altare della Confessione sotto al Baldacchino del Bernini, si è calato i pantaloni e ha urinato davanti a tutti Momenti concitati nella basilica di San Pietro, il video è stato ripreso dai cellulari delle persone presenti in quel momento all'interno della Ba - facebook.com Vai su Facebook
Si cala i pantaloni nella basilica di San Pietro e urina sull'altare della Confessione - X Vai su X
Urina sull'altare di San Pietro, papa Leone XIV dispone un rito urgente: di cosa si tratta - Dopo l'atto osceno commesso all'interno della basilica di San Pietro, papa Leone ha ordinato un rito riparatorio da eseguire il prima possibile ... Riporta ilgiornale.it
Uomo urina sull’altare del Bernini in San Pietro: video choc/ Allarme sicurezza: sconcerto per Papa Leone XIV - Basilica di San Pietro, uomo elude i controlli e urina contro l'altare della Confessione. Secondo ilsussidiario.net