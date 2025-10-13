Uomini e Donne registrazione 13 ottobre | Jakub si elimina

2anews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 13 ottobre. Jakub litiga con Cristiana e va via, lei non lo insegue. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 13 ottobre. In questa puntata ampio spazio al trono di Cristiana, mentre dei troni di Flavio e Sara non si è parlato. Secondo le . 🔗 Leggi su 2anews.it

uomini e donne registrazione 13 ottobre jakub si elimina

© 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 13 ottobre: Jakub si elimina

Approfondisci con queste news

uomini donne registrazione 13Uomini e Donne anticipazioni: registrazione di lunedì 13 Ottobre 2025 - Dalla lite tra Cinzia Paolini e Mario Lenti alle nuove conoscenze del Trono Over, fino all’autoeliminazione di un personaggio nel Trono Classico: ecco cosa è successo nella nuova registrazione. Lo riporta anticipazionitv.it

Uomini e donne, anticipazioni registrazione 13 ottobre 2025/ Primo bacio per Flavio Ubirti? - Le anticipazio0ni della registrazione di Uomini e Donne di oggi 13 ottobre 2025: attesa per il primo bacio di Flavio Ubirti. Riporta ilsussidiario.net

uomini donne registrazione 13Anticipazioni Uomini e Donne del 13/10/25: Maria De Filippi stupita da Mario Lenti, un corteggiatore si elimina (e la reazione di Cristiana Anania sorprende) - Anticipazioni Uomini e Donne del 13/10/25: Maria De Filippi stupita da Mario Lenti, un corteggiatore si elimina (e la reazione di Cristiana Anania sorprende) ... Come scrive isaechia.it

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Registrazione 13