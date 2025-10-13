Uomini e Donne registrazione 13 ottobre | Jakub si elimina

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione lunedì 13 ottobre. Jakub litiga con Cristiana e va via, lei non lo insegue. Arrivano le ultime anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di lunedì 13 ottobre. In questa puntata ampio spazio al trono di Cristiana, mentre dei troni di Flavio e Sara non si è parlato. Secondo le . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Uomini e Donne, registrazione 13 ottobre: Jakub si elimina

