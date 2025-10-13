Uomini e Donne nuove tensioni in studio | lite tra Cinzia Mario e Enrico la decisione di Jakub

Uomini e donne, scontro in studio tra Cinzia, Mario e Enrico nella registrazione del 13 ottobre. Nuova registrazione movimentata per Uomini e Donne, quella del 13 ottobre, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Protagonista assoluta della puntata è Cinzia Paolini, la dama di Salerno, chiamata al centro studio insieme a Mario Lenti e Enrico. Fin dalle prime battute, gli animi si accendono: Mario accusa Cinzia ed Enrico di essersi messi d’accordo per apparire in coppia e ingannare il pubblico. Nonostante le tensioni e i sospetti, Lenti sorprende tutti accettando di proseguire la conoscenza: “ Stasera usciamo a cena insieme ”, annuncia, lasciando il pubblico e Maria De Filippi visibilmente perplessi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, nuove tensioni in studio: lite tra Cinzia, Mario e Enrico, la decisione di Jakub

