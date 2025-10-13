Uomini e Donne nuove tensioni in studio | lite tra Cinzia Mario e Enrico la decisione di Jakub

Uomini e donne, scontro in studio tra Cinzia, Mario e Enrico nella registrazione del 13 ottobre. Nuova registrazione movimentata per Uomini e Donne, quella del 13 ottobre, come riportato dal blogger Lorenzo Pugnaloni. Protagonista assoluta della puntata è Cinzia Paolini, la dama di Salerno, chiamata al centro studio insieme a Mario Lenti e Enrico. Fin dalle prime battute, gli animi si accendono: Mario accusa Cinzia ed Enrico di essersi messi d’accordo per apparire in coppia e ingannare il pubblico. Nonostante le tensioni e i sospetti, Lenti sorprende tutti accettando di proseguire la conoscenza: “ Stasera usciamo a cena insieme ”, annuncia, lasciando il pubblico e Maria De Filippi visibilmente perplessi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Uomini e Donne, nuove tensioni in studio: lite tra Cinzia, Mario e Enrico, la decisione di Jakub

Scopri altri approfondimenti

TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook

Un invito a cena per Gemma da parte di Mario… Ecco com’è andata! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e Donne anticipazioni: registrazione di lunedì 13 Ottobre 2025 - Dalla lite tra Cinzia Paolini e Mario Lenti alle nuove conoscenze del Trono Over, fino all’autoeliminazione di un personaggio nel Trono Classico: ecco cosa è successo nella nuova registrazione. Riporta anticipazionitv.it

Uomini e Donne oggi, 13 ottobre: anticipazioni, scontri e nuove sorprese in studio - Advertisements Quando si parla di Uomini e Donne, il pubblico ormai lo sa: le puntate di ottobre non deludono mai. Secondo alphabetcity.it

Uomini e Donne, anticipazioni: Jakub si elimina, i dettagli - Uomini e Donne anticipazioni 13 ottobre**: Jakub lascia il programma, Cristiana cancella l’esterna con Federico e punta su Ernesto. Riporta blogtivvu.com