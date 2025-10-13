Uomini e donne Mario va da Gemma ma non è un ritorno di fiamma

Cambiano i cavalieri ma la storia si ripete: Gemma piace, ma non abbastanza. Dopo l'uscita poco felice della dama, che aveva deriso Mario per la pancia, il cavaliere ha fatto una sorpresa a Gemma che lo accoglie con grande entusiasmo.I due trascorrono del tempo insieme ma quando si ritrovano a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate

TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook

Guido ha iniziato una conoscenza con Federica e… #UominieDonne - X Vai su X

Gianni Sperti attacca Mario Lenti e mette in guardia Gemma a Uomini e Donne/ “Interessato alla popolarità” - Gianni Sperti punta il dito contro Mario Lenti a Uomini e Donne per la frequentazione con Gemma Galgani. ilsussidiario.net scrive

Uomini e Donne, Gemma si lascia sfruttare da Mario, scoppia la lite tra Federico e Jakub - Nel frattempo, il trono classico si infiamma con una lite tra i corteggiatori di Cristiana Anania. Come scrive movieplayer.it