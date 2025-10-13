Uomini e donne Mario va da Gemma ma non è un ritorno di fiamma

Today.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiano i cavalieri ma la storia si ripete: Gemma piace, ma non abbastanza. Dopo l'uscita poco felice della dama, che aveva deriso Mario per la pancia, il cavaliere ha fatto una sorpresa a Gemma che lo accoglie con grande entusiasmo.I due trascorrono del tempo insieme ma quando si ritrovano a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: uomini - donne

uomini donne mario gemmaGianni Sperti attacca Mario Lenti e mette in guardia Gemma a Uomini e Donne/ “Interessato alla popolarità” - Gianni Sperti punta il dito contro Mario Lenti a Uomini e Donne per la frequentazione con Gemma Galgani. ilsussidiario.net scrive

uomini donne mario gemmaUomini e Donne, Gemma si lascia sfruttare da Mario, scoppia la lite tra Federico e Jakub - Nel frattempo, il trono classico si infiamma con una lite tra i corteggiatori di Cristiana Anania. Come scrive movieplayer.it

