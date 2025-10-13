Uomini e Donne | importante annuncio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione restano una delle coppie più amate nate a Uomini e Donne. Innamorati da anni, hanno costruito un rapporto solido e profondo che li ha portati prima a diventare genitori e poi a sposarsi. Ospiti a Verissimo, nella puntata di domenica 12 ottobre 2025, hanno raccontato con emozione la loro vita da marito e moglie, parlando del matrimonio, della piccola Allegra e dei loro progetti futuri. Tra ricordi toccanti e nuove speranze, la coppia ha mostrato quanto l’amore nato sotto i riflettori possa trasformarsi in una splendida storia reale. Uomini e Donne: la nascita dell’amore tra Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: importante annuncio di Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione

