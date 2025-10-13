Gemma vive un momento difficile con Mario, che conferma di vederla solo come un'amica. Nel frattempo, il trono classico si infiamma con una lite tra i corteggiatori di Cristiana Anania. Nella puntata del 13 ottobre di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha tentato ancora di riavvicinarsi a Mario Lenti, ma il cavaliere ha chiarito che tra loro c'è solo amicizia. Intanto, Magda ha intrapreso una nuova conoscenza con Sebastiano. Nel trono classico, Federico e Jakub, corteggiatori di Cristiana Anania si sono scontrati accusandosi a vicenda di essere alla ricerca di visibilità. L'esterna in amicizia e l'ultima novità del Trono over Gemma Galgani ha tentato nuovamente di riavvicinarsi a Mario Lenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Gemma si lascia sfruttare da Mario, scoppia la lite tra Federico e Jakub