Uomini e Donne Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra | Per piacersi non serve aggiungere a volte

L'ex scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Cristina Ferrara, ha deciso di togliere il filler alle labbra: ecco come ha motivato la sua decisione!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate

TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook

Tina ha qualcosa da dire a Gemma! #UominieDonne - X Vai su X

Uomini e donne, Cristina torna single e si rinnova: 'Ho sciolto il filler alle labbra' - Dopo la rottura con Gianmarco, Cristina ha deciso di ridurre le sue labbra: 'Il di più non fa stare bene, per piacersi non serve aggiungere' ... Riporta it.blastingnews.com

Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa fanno dopo Uomini e donne e la rottura/ Indiscrezione clamorosa - Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa fanno dopo la fine della storia e l'addio a Uomini e Donne secondo un'indiscrezione. Come scrive ilsussidiario.net