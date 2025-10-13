Uomini e Donne Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra | Per piacersi non serve aggiungere a volte

Comingsoon.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex scelta di Gianmarco Steri a Uomini e Donne, Cristina Ferrara, ha deciso di togliere il filler alle labbra: ecco come ha motivato la sua decisione!. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

uomini e donne cristina ferrara si mostra senza filler alle labbra per piacersi non serve aggiungere a volte

© Comingsoon.it - Uomini e Donne, Cristina Ferrara si mostra senza filler alle labbra: "Per piacersi non serve aggiungere, a volte..."

In questa notizia si parla di: uomini - donne

Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento

Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate

uomini donne cristina ferraraUomini e donne, Cristina torna single e si rinnova: 'Ho sciolto il filler alle labbra' - Dopo la rottura con Gianmarco, Cristina ha deciso di ridurre le sue labbra: 'Il di più non fa stare bene, per piacersi non serve aggiungere' ... Riporta it.blastingnews.com

uomini donne cristina ferraraGianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa fanno dopo Uomini e donne e la rottura/ Indiscrezione clamorosa - Gianmarco Steri e Cristina Ferrara: cosa fanno dopo la fine della storia e l'addio a Uomini e Donne secondo un'indiscrezione. Come scrive ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Uomini Donne Cristina Ferrara