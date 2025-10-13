Uomini e Donne chi è Federica Clazzer | età lavoro passioni Instagram

Nel parterre femminile di Uomini e Donne 20252026 si è fatta notare una nuova dama: Federica Clazzer. La donna ha attirato l’attenzione del pubblico durante la puntata del 10 ottobre, quando Maria De Filippi ha invitato Guido a sedersi al centro studio. Il cavaliere, tornato nel programma dopo la fine della breve relazione con Gloria Nicoletti, ha deciso di voltare pagina iniziando una conoscenza con Federica, affascinante e misteriosa sommelier dal sorriso magnetico. Ma chi è davvero la nuova protagonista del Trono Over di questa edizione? Ecco tutto ciò che sappiamo su di lei. Uomini e Donne 2025: Federica Clazzer protagonista del Trono Over. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it © Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, chi è Federica Clazzer: età, lavoro, passioni, Instagram

