Uomini e Donne anticipazioni | un corteggiatore si elimina Mario Lenti stupisce Maria De Filippi
Cristiana annulla un'esterna e cambia corteggiatore, uno di loro si elimina e un altro lascia lo studio. Nel parterre over Mario e Cinzia accendono il dibattito tra accuse e sorprese. Nella registrazione di Uomini e Donne del 13 ottobre non sono mancati colpi di scena. Tra tronisti e protagonisti del parterre over, Cristiana Anania è al centro della bufera: lascia un corteggiatore per un altro, mentre Federico e Jakub decidono di abbandonare il programma. Nel trono over, Mario Lenti e Cinzia Paolini accendono il dibattito in studio. Di seguito, tutte le anticipazioni della registrazione odierna fornite da Lorenzo Pugnaloni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
