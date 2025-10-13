Uomini e Donne anticipazioni | registrazione di lunedì 13 Ottobre 2025
Si è appena conclusa la registrazione di Uomini e Donne di lunedì 13 ottobre 2025. Non sono mancati colpi di scena, discussioni accese e nuovi intrecci sentimentali. La puntata si è aperta con una lite nel parterre Over tra Cinzia Paolini, Mario Lenti ed Enrico, ma anche il Trono Classico ha riservato sorprese inaspettate. Ecco nel dettaglio tutto quello che è accaduto negli studi di Maria De Filippi, grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Uomini e Donne, registrazione del 13 Ottobre 2025: Mario smaschera Cinzia?. La registrazione è iniziata con Cinzia Paolini chiamata al centro studio insieme a Mario Lenti ed Enrico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
In questa notizia si parla di: uomini - donne
Uomini e Donne, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata
Uomini e Donne, Brando lasciato sui social da Raffaella? Lei si sfoga e fa un avvertimento
Uomini e Donne, Brando Ephrikian risponde a Raffaella Scuotto: la verità sulle chat mai mostrate
TORNEO T91 – Domenica 2 NOVEMBRE! Aperto a tutti: uomini, donne e coppie miste Iscrizione singola o doppia! 35€ a persona In regalo la maglietta Premium T91 per chi si iscrive! Durante il torneo: test racchette gratuite e anteprima dei nuo - facebook.com Vai su Facebook
Guido ha iniziato una conoscenza con Federica e… #UominieDonne - X Vai su X
Uomini e donne, anticipazioni: Jakub abbandona il programma, Federico chiude con Agnese - Jakub non si è presentato alla registrazione del 13 ottobre e Cristiana ha sostituito l’esterna con Federico con una con Ernesto ... Si legge su it.blastingnews.com
Uomini e Donne anticipazioni: Jakub Bakkour lascia il programma, Cristiana annulla l’esterna con Federico - it svelano che nella registrazione di lunedì 13 ottobre Jakub ha deciso di eliminarsi. Segnala fanpage.it