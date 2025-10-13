Uomini e Donne anticipazioni | registrazione di lunedì 13 Ottobre 2025

Si è appena conclusa la registrazione di Uomini e Donne di lunedì 13 ottobre 2025. Non sono mancati colpi di scena, discussioni accese e nuovi intrecci sentimentali. La puntata si è aperta con una lite nel parterre Over tra Cinzia Paolini, Mario Lenti ed Enrico, ma anche il Trono Classico ha riservato sorprese inaspettate. Ecco nel dettaglio tutto quello che è accaduto negli studi di Maria De Filippi, grazie alle anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni. Uomini e Donne, registrazione del 13 Ottobre 2025: Mario smaschera Cinzia?. La registrazione è iniziata con Cinzia Paolini chiamata al centro studio insieme a Mario Lenti ed Enrico. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

