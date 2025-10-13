Uomini e Donne anticipazioni | Jakub Bakkour lascia il programma Cristiana annulla l'esterna con Federico
Colpo di scena a Uomini e Donne. Le anticipazioni esclusive di Fanpage.it svelano che nella registrazione di lunedì 13 ottobre Jakub ha deciso di eliminarsi. Cristiana, intanto, ha annullato l'esterna con Federico. Il motivo è legato a Ernesto. Tutte le anticipazioni delle prossime puntate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
