Un’Orchestra nazionale per i Licei musicali | ecco i 91 studenti selezionati Il debutto il 30 ottobre DECRETO

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha formalizzato, con il decreto direttoriale del 7 ottobre 2025, la composizione dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali, a seguito dell’avviso dello scorso luglio rivolto alle scuole capofila delle reti regionali. Ogni Liceo musicale poteva segnalare fino a due studenti per la candidatura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

