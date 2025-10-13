Un’Orchestra nazionale per i Licei musicali | ecco i 91 studenti selezionati Il debutto il 30 ottobre DECRETO
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha formalizzato, con il decreto direttoriale del 7 ottobre 2025, la composizione dell’Orchestra nazionale dei Licei musicali, a seguito dell’avviso dello scorso luglio rivolto alle scuole capofila delle reti regionali. Ogni Liceo musicale poteva segnalare fino a due studenti per la candidatura. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
In questa notizia si parla di: orchestra - nazionale
Nasce l’Orchestra nazionale dei licei musicali: il debutto il 30 ottobre. Candidature entro il 12 settembre. NOTA
L’orchestra sinfonica nazionale della Rai debutta a Portogruaro
Un’orchestra nazionale per i Licei musicali: candidature entro il 12 settembre
- ! L’Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori arriva in Giappone ed è protagonista a @expo2025_japan, in un evento sold out, organizzato da @mur_gov_ . Diretta da Gianna Fratta, l’orchestr - X Vai su X
Fra poco saremo in diretta da #Expo2025 #Osaka per il concerto dell’#OSNC #ONCI Orchestra Sinfonica Nazionale dei Conservatori Italiani, progetto che porta il talento dei migliori studenti dei nostri conservatori sul palco internazionale del padiglione Italy E - facebook.com Vai su Facebook
Liceo Petrarca, tre alunni selezionati per l'Orchestra Nazionale dei Licei Musicali - Si tratta di Niccolò Tellini, violinista risultato ammesso, Noe' Tellini flautista e Samuele Banchetti trombonista, risultati idonei ... Da lanazione.it
I fratelli Messeri dal “Monti” di Asti all’Orchestra nazionale dei licei musicali - Nei giorni scorsi si sono concluse le selezioni delle studentesse e degli studenti per la composizione dell’Orchestra nazionale dei Licei Musicali ... Lo riporta atnews.it