Uno slogan e la deriva fascista che la sinistra non riesce a vedere

Ilfoglio.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Douglas Murray, grande giornalista e noto commentatore britannico, all’indomani dell’annuncio della fine della guerra a Gaza ha offerto uno spunto di riflessione utile da mettere a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

uno slogan e la deriva fascista che la sinistra non riesce a vedere

© Ilfoglio.it - Uno slogan e la deriva fascista che la sinistra non riesce a vedere

In questa notizia si parla di: slogan - deriva

slogan deriva fascista sinistraUno slogan e la deriva fascista che la sinistra non riesce a vedere - Inneggiare alla Palestina libera “dal fiume al mare”, con l’implicita cancellazione di Israele, è una forma di antisemitismo e di fascismo. Si legge su ilfoglio.it

slogan deriva fascista sinistraGabriele D’Annunzio era fascista? - Focus.it - D'Annunzio contribuì ad alimentare la propaganda del fascismo con miti e riti, pur criticando il duce. Si legge su focus.it

Cerca Video su questo argomento: Slogan Deriva Fascista Sinistra