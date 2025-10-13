Uno slogan e la deriva fascista che la sinistra non riesce a vedere

Douglas Murray, grande giornalista e noto commentatore britannico, all’indomani dell’annuncio della fine della guerra a Gaza ha offerto uno spunto di riflessione utile da mettere a. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Uno slogan e la deriva fascista che la sinistra non riesce a vedere

In questa notizia si parla di: slogan - deriva

idealizzandole. Appadurai, Mamdani o Spivak sono i migliori antidoti a questa deriva – meno sintetizzabili in slogan ma certamente più nutrienti contro la china nazionalista che parte della sinistra globale ha preso. Non a caso Rashid Khalidi, (11/13) - X Vai su X

? Obama, i social e la verità tagliata a metà Quando una frase diventa virale (senza contesto) Sui social circola un post con una frase attribuita a Barack Obama: «L’80% dei problemi del mondo deriva da uomini anziani che non vogliono lasciare il potere». - facebook.com Vai su Facebook

Uno slogan e la deriva fascista che la sinistra non riesce a vedere - Inneggiare alla Palestina libera “dal fiume al mare”, con l’implicita cancellazione di Israele, è una forma di antisemitismo e di fascismo. Si legge su ilfoglio.it

Gabriele D’Annunzio era fascista? - Focus.it - D'Annunzio contribuì ad alimentare la propaganda del fascismo con miti e riti, pur criticando il duce. Si legge su focus.it