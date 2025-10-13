Uno dei gesti che ha caratterizzato la giornata della Pace ad Assisi

Iodonna.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L a bandiera della Palestina legata a quella di Israele, così come i simboli di Russia e Ucraina: succede nella piazza inferiore di San Francesco ad Assisi. A pochi metri dalla basilica che custodisce le spoglie del Poverello. Leggi anche › San Francesco d’Assisi: 5 libri per conoscerlo meglio . A portare le bandiere diverse persone. Accanto ad altre con i colori dell’iride simbolo della pace. (ServizioDi Basilietti) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Bandiera della Palestina e Israele unite, la conclusione della Marcia della pace Assisi iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it

uno dei gesti che ha caratterizzato la giornata della pace ad assisi

© Iodonna.it - Uno dei gesti che ha caratterizzato la giornata della Pace ad Assisi

In questa notizia si parla di: gesti - caratterizzato

Giornata della Salute mentale: 7 piccoli gesti quotidiani per nutrirla - La salute mentale è la base del nostro equilibrio, tanto quanto quella fisica. Si legge su iodonna.it

Cerca Video su questo argomento: Gesti Ha Caratterizzato Giornata