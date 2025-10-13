Uno Bianca l’inchiesta va avanti Chi sa qualcosa ora deve parlare
La procura continua le indagini dopo l’esposto dei legali dell’associazione dei familiari. Tra il 1987 e il 1994 sono stati commessi 103 crimini costati la vita a 24 persone, con il ferimento di altre 114. A 30 anni dai fatti, si cercano nuove prove. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: bianca - inchiesta
Zona Bianca, Garlasco e la maxi-inchiesta sull’urbanistica di Milano al centro del talk
Natisone, raccolta fondi per i vigili del fuoco coinvolti nell'inchiesta sulla morte di Patrizia, Bianca e Cristian travolti dalla piena del fiume: è a quota 90mila euro
La Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro #periferie svolge l'audizione di Bianca Pistorio, presidente dell’associazione “Nessun luogo è lontano”. Segui la diretta: https://bit.ly/Periferie - X Vai su X
#Garlasco La nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Massimo Lovati è indagato per diffamazione ed anche l'Ordine degli Avvocati valuta illeciti disciplinari dopo le dichiarazioni a Fabrizio Corona. Simone Zazzera #GR1 - facebook.com Vai su Facebook
Uno Bianca, l’inchiesta va avanti. “Chi sa qualcosa ora deve parlare” - La procura continua le indagini dopo l’esposto dei legali dell’associazione dei familiari. Da bologna.repubblica.it