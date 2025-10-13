Uno Bianca l’inchiesta va avanti Chi sa qualcosa ora deve parlare

Repubblica.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura continua le indagini dopo l’esposto dei legali dell’associazione dei familiari. Tra il 1987 e il 1994 sono stati commessi 103 crimini costati la vita a 24 persone, con il ferimento di altre 114. A 30 anni dai fatti, si cercano nuove prove. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Uno Bianca, l’inchiesta va avanti. “Chi sa qualcosa ora deve parlare”

