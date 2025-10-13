Uno Bianca 30 anni dopo I famigliari delle vittime | Basta silenzi continuiamo a cercare la verità

Bologna, 13 ottobre 2025 - Si rinnova la profonda commozione per le vittime della Uno Bianca alla cerimonia di oggi nel Giardino di viale Lenin. Sono stati 23 i morti, 114 i feriti e 102 le azioni criminali della banda della Uno Bianca tra l’Emilia-Romagna e le Marche in sette e anni e mezzo, tra il 1987 e il 1994. Presenti, questo pomeriggio, il presidente dell'associazione dei familiari Alberto Capolungo (figlio di Pietro, ucciso assieme a Licia Ansaloni nell' armeria di via Volturno il 2 maggio 1991) e i tanti parenti delle vittime. La sorella di Stasi. C'è chi è venuto da lontano, come Carmela Stasi, sorella di Cataldo, uno dei carabinieri uccisi a Castelmaggiore, che con i suoi familiari è salita da Bari: "Seicento chilometri per essere qui, una grande fatica, ma ci siamo sempre stati e vogliamo esserci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uno Bianca, 30 anni dopo. I famigliari delle vittime: “Basta silenzi, continuiamo a cercare la verità”

