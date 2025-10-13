Università Mediterranea | firmato il decreto per il nuovo Campus a Reggio Calabria

Università Mediterranea: firmato il decreto per il Campus, 4 milioni in arrivo da Roma. Un passo decisivo per il futuro universitario e urbano di Reggio Calabria. È stato firmato il decreto congiunto tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la realizzazione del Campus dell’Università Mediterranea. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è stato l’onorevole Francesco Cannizzaro attraverso i suoi profili social. Dopo mesi di lavoro parlamentare, infatti, l’emendamento che aveva trasformato un’idea visionaria in un impegno concreto si traduce ora in un decreto ufficiale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Università Mediterranea: firmato il decreto per il nuovo Campus a Reggio Calabria

In questa notizia si parla di: universit - mediterranea

All’Università Mediterranea i primi laureati in Pedagogia dei servizi educativi: «Una risposta all’emergenza educativa del nostro tempo» Leggi l’articolo: https://www.avveniredicalabria.it/alluniversita-mediterranea-i-primi-laureati-in-pedagogia-dei-servizi-e - facebook.com Vai su Facebook

Università Mediterranea di Reggio Calabria Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori Nei giorni scorsi la Mediterranea è uscita dalle aule per incontrare la città di Reggio Calabria, portando la ricerca nei suoi luoghi più significativi. - X Vai su X

Reggio Calabria, firmato il decreto per la realizzazione del nuovo Campus dell’Università Mediterranea - È stato firmato dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, insieme al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, il decreto che definisce le modalità di attuaz ... Segnala strettoweb.com

UniRC, nasce il Campus del Mediterraneo: firmato il decreto per il nuovo polo universitario di Reggio Calabria - È stato infatti firmato dal Ministro dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini , e dal Ministr ... Riporta reggiotv.it