Università Mediterranea | firmato il decreto per il nuovo Campus a Reggio Calabria

Università Mediterranea: firmato il decreto per il Campus, 4 milioni in arrivo da Roma. Un passo decisivo per il futuro universitario e urbano di Reggio Calabria. È stato firmato il decreto congiunto tra il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la realizzazione del Campus dell’Università Mediterranea. Ad annunciarlo, con soddisfazione, è stato l’onorevole Francesco Cannizzaro attraverso i suoi profili social. Dopo mesi di lavoro parlamentare, infatti, l’emendamento che aveva trasformato un’idea visionaria in un impegno concreto si traduce ora in un decreto ufficiale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

