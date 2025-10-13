Università in rivolta per Gaza | occupata sede Scienze politiche e Sociologia a Bologna
Bologna, 13 ottobre 2025 – Studenti e dottorandi dell' Università di Bologna hanno occupato Palazzo Hercolani, sede dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche. L'iniziativa, si legge in una nota dei Spazio di Agitazione presidio studentesco del dipartimento di Scienze Politiche, nasce per «dare carburante al movimento per la liberazione della Palestina» dopo le mobilitazioni delle scorse settimane per la Global Sumud Flotilla e contro il conflitto a Gaza. Gli occupanti, evidenzia la nota chiedono il boicottaggio accademico di «aziende, enti e università che contribuiscono al genocidio del popolo palestinese e all'escalation bellica». 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
