Università in rivolta per Gaza | occupata la sede di Scienze Politiche

L’Università di Bologna prosegue nelle mobilitazioni internazionali per la Palestina.?Studenti e dottorandi hanno occupato Palazzo Hercolani, sede dei Dipartimenti di Scienze Politiche e Sociologia, nel cuore della zona universitaria.L’azione, spiegano i promotori dello Spazio di Agitazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

universit224 rivolta gaza occupataUniversità in rivolta per Gaza: occupata sede Scienze politiche e Sociologia a Bologna - Gli occupanti chiedono il boicottaggio accademico di “aziende, enti e università che contribuiscono al genocidio del popolo palestinese e all'escalation bellica” ... Segnala msn.com

Le opposizioni protestano su Gaza: 'Occupata l'Aula, senza un voto non si va avanti' - Protesta per Gaza di Pd, Avs e M5s nell'Aula della Camera, dopo il via libera alla separazione delle carriere. ansa.it scrive

