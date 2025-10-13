Università | il Polo Carmignani ospita l' open day di ' Accendi il tuo talento' per studenti internazionali

Pisatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Pisa, in collaborazione con una rete di partner pubblici e privati, promuove mercoledì 15 ottobre, dalle 16 alle 18, presso il Polo Carmignani, un open day dedicato agli studenti internazionali dell’Università di Pisa. L’evento è finalizzato alla presentazione del progetto ‘Accendi. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: universit - polo

Cerca Video su questo argomento: Universit224 Polo Carmignani Ospita