Università dell' Età libera al via le lezioni a Poppi e Badia Prataglia

Si è aperta ufficialmente lo scorso sabato 11 ottobre, presso il Castello di Poppi, l’Università dell’Età Libera “Enzo Ficai” con due programmi paralleli per Poppi e la frazione di Badia Prataglia.Nella giornata inaugurale di sabato 11 ottobre, presso il Salone delle Feste del castello, è stato. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it