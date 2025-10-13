UniTre a Falconara 55 tra corsi e laboratori per l' anno accademico numero 35

FALCONARA MARITTIMA – Un viaggio non è solo spostamento nello spazio, ma scoperta, incontro, trasformazione. È con questo spirito che l’Unitre di Falconara, associazione culturale e sociale di volontariato, si prepara a inaugurare il suo 35° Anno Accademico, mercoledì 15 ottobre 2025 alle ore 17. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

In questa notizia si parla di: unitre - falconara

Proseguono le iscrizioni all'anno accademico 2025-26 dell'Unitre di Falconara. Vi aspettiamo numerosi!!!! - facebook.com Vai su Facebook

Unitre, oltre 60 corsi e attività sportive «Non solo per anziani» - Sessantaquattro corsi di ogni genere, dalla filosofia all'informatica, dalle lingue alla musica, dalla maglia al restauro passando per la fotografia, lo yoga, la letteratura. Come scrive laprovinciapavese.gelocal.it

Unitre, non solo lezioni «Con i nostri corsi si vince la solitudine» - Una sessantina tra corsi e laboratori, il coro che si è ricompattato dopo il Covid, incontri culturali e gite. Scrive laprovinciapavese.gelocal.it