Dal 16 al 19 ottobre 2025, le strade d’Italia si coloreranno di solidarietà con la traversata Torino–Imola, un evento promosso dai Distretti Rotary 2031, 2032, 2050, 2072, con il patrocinio della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e di ARACI (Associazione Rotariana Auto Classiche Italia). L’iniziativa, intitolata “Uniti corriamo contro la polio”, ha un obiettivo concreto: raccogliere fondi per donare 5.000 vaccini nell’ambito della campagna globale End Polio Now, che mira a eradicare definitivamente la poliomielite dal pianeta. Scarica il programma completo, foto e video ufficiali: link al Press Kit. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Uniti corriamo contro la polio: il Rotary in prima linea per un mondo libero dalla poliomielite