Union SG cambio in panchina per l’avversaria dell’Inter in Champions | l’annuncio ufficiale!

Inter News 24 Ecco chi sarà il nuovo allenatore. Aria di rivoluzione in casa dellUnion Saint-Gilloise a pochi giorni dalla sfida europea contro l’Inter. Il club belga ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore che guiderà la squadra a partire da oggi: si tratta di David Hubert, tecnico di 37 anni proveniente dall’OH Leuven. La nomina si è resa necessaria dopo l’addio improvviso di Sebastien Pocognoli, che ha accettato la proposta del Monaco, lasciando vacante la panchina. La dirigenza ha agito in fretta, affidandosi a un allenatore giovane ma con un’interessante carriera alle spalle. 🔗 Leggi su Internews24.com

