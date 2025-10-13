Union Basket | bene così Dragons che peccato

Lanazione.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima sconfitta stagionale per i Dragons, l’Union Basket concede invece il bis. La terza giornata del campionato di serie C regala sorrisi e lacrime. Buona prova all’esordio casalingo per l’Union Basket, che conferma quanto di buono fatto nella giornata precedente, regolando senza fatica il Bottegone per 84-66. Solo nella prima metà di partita, gli ospiti hanno insidiato la squadra di coach Paoletti, che però nel terzo ha messo la freccia (parziale di 15-3 nei primi 5’) e nel quarto ha controllato senza problemi. I parziali dunque: 16-15, 35-32, 66-49 e 84-66. Il tabellino: Belardinelli, Mendico 11, Vignozzi, Bellandi, Petri 6, Corsi 13, Falaschi 17, Chiti, Cavicchi, Antonini 13, Coltrinari 12, Regoli 12. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: union - basket

Union Basket, altro colpo: arriva Falaschi

Regoli, la guardia per l’Union basket più forte

Agnoloni è l’"arma" in più. E l’Union Basket sorride

Union Basket: bene così . Dragons, che peccato - Prima sconfitta stagionale per i Dragons, l’Union Basket concede invece il bis. Lo riporta msn.com

Sim Tel Union Basket . Molto bene all’esordio. Vittoria a Fucecchio - La Sim Tel Union Basket Prato ottiene la prima vittoria stagionale contro la Folgore Fucecchio. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Union Basket Bene Cos236