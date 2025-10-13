UNICEF Sudan | almeno 17 bambini uccisi in un attacco contro un centro per sfollati ad Al Fasher nel Darfur settentrionale
Strage di bambini in Darfur: l’UNICEF denuncia un attacco a un centro per sfollati ad Al Fasher. 13 ottobre 2025 – Secondo le notizie ricevute dall’UNICEF, almeno 17 bambini – 9 bambine e 8 bambini, tra cui un neonato di soli sette giorni – sono stati uccisi sabato mattina in un attacco al centro per sfollati Dar al-Arqam ad Al Fasher, nel Nord Darfur. Altri 21 bambini sarebbero rimasti feriti. L’attacco è avvenuto in una struttura che ospita famiglie sfollate a causa del conflitto in corso nella regione. “ Questo devastante attacco contro bambini e famiglie già sfollati e in cerca di sicurezza è un oltraggio”, ha dichiarato Catherine Russell, Direttrice Generale dell’UNICEF. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
