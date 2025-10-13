Unica gioia Può sorridere solo il Mezzolara

E’ stato un weekend decisamente negativo quello delle formazioni bolognesi che militano in Eccellenza. Fatta eccezione per il Mezzolara di Nicola Zecchi – che ha battuto a fatica la neopromossa Comacchiese grazie ad un’autorete arrivata ad una manciata di minuti dal triplice fischio – le altre quattro nostre portacolori hanno portato a casa il magrissimo bottino di un pareggio e di ben tre sconfitte (l’ Osteria Grande di Giangiacomo Geraci non ha giocato ieri, ma scenderà in campo mercoledì in quanto i rivali del Pietracuta hanno giocatori impegnati con la nazionale sanmarinese). Restando nel raggruppamento B, l’unica bolognese a muovere la classifica – oltre, appunto, al Mezzolara – è stata il Castenaso di Fabio Rizzo che, sul terreno di gioco del Mesola, ha portato a casa un pareggio a reti bianche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

