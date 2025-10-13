Ungari UniMarconi | Riflettere sulla Resistenza riafferma valori democratici

“La Notte Europea della Ricerca è una grande occasione di riflessione su noi stessi e di apertura verso l’esterno. Nel mio intervento ho voluto affrontare il tema della Resistenza, perché parlarne significa anche riaffermare i valori democratici, i diritti individuali e il percorso che ha portato alla nostra Carta Costituzionale.” Ha detto Andrea Ungari, direttore del dipartimento di Scienze economico-aziendali, giuridiche e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

