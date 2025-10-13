Un’esperienza per bambini nel mondo della castagna a Raggiolo

Un’esperienza per bambini alla scoperta del mondo della castagna a Raggiolo. Sabato 18 e sabato 25 ottobre sono in programma due passeggiate a partecipazione gratuita tra i vicoli e i boschi di uno dei borghi più belli d’Italia che accompagneranno all’interno della filiera di un frutto che, per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it