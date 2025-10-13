UNESCO | ex direttrice esorta Cina a mantenere guida di sforzi globali per parita’ di genere
Mentre i leader mondiali e gli alti funzionari si riuniscono a Pechino per l’Incontro dei leader mondiali sulle donne, oggi 13 e domani 14 ottobre, Irina Bokova, ex direttrice generale dell’UNESCO, ha esortato a un rinnovato impegno a favore della parita’ di genere e ha espresso la speranza che la Cina continui a svolgere un ruolo di leadership in questo sforzo globale. “Mentre il mondo affronta l’incertezza economica, le crisi climatiche, i conflitti e l’aggravarsi delle disuguaglianze, rinnovare l’impegno a favore della parita’ di genere e’ fondamentale per costruire un futuro giusto e sostenibile”, ha affermato Bokova in un’intervista scritta con Xinhua in vista dell’incontro di alto livello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
In questa notizia si parla di: unesco - direttrice
Alla Direttrice generale UNESCO Audrey Azoulay la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza di Unimore
Alla Direttrice generale UNESCO Audrey Azoulay la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza di Unimore
Venerdì 12 settembre, nella seconda giornata dedicata al XXXIV Congresso della Società Italiana di Filosofia del Diritto (SIFD), si è assistito al conferimento della Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza alla Direttrice Generale dell’UNESCO, Audr - facebook.com Vai su Facebook
Khaled el-Enany è il nuovo direttore generale dell'#Unesco. Archeologo e già ministro del Turismo e delle Antichità in Egitto, prende il posto di Audrey Azoulay, in carica dal 2107 - X Vai su X
UNESCO: ex direttrice esorta Cina a mantenere guida di sforzi globali per parita’ di genere - Mentre i leader mondiali e gli alti funzionari si riuniscono a Pechino per l'Incontro dei leader mondiali sulle donne, oggi 13 e domani 14 ottobre, Irina ... Da romadailynews.it