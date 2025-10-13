UNESCO | ex direttrice esorta Cina a mantenere guida di sforzi globali per parita’ di genere

Mentre i leader mondiali e gli alti funzionari si riuniscono a Pechino per l’Incontro dei leader mondiali sulle donne, oggi 13 e domani 14 ottobre, Irina Bokova, ex direttrice generale dell’UNESCO, ha esortato a un rinnovato impegno a favore della parita’ di genere e ha espresso la speranza che la Cina continui a svolgere un ruolo di leadership in questo sforzo globale. “Mentre il mondo affronta l’incertezza economica, le crisi climatiche, i conflitti e l’aggravarsi delle disuguaglianze, rinnovare l’impegno a favore della parita’ di genere e’ fondamentale per costruire un futuro giusto e sostenibile”, ha affermato Bokova in un’intervista scritta con Xinhua in vista dell’incontro di alto livello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

