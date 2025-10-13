UNESCO | ex direttrice esorta Cina a mantenere guida di sforzi globali per parita’ di genere

Romadailynews.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre i leader mondiali e gli alti funzionari si riuniscono a Pechino per l’Incontro dei leader mondiali sulle donne, oggi 13 e domani 14 ottobre, Irina Bokova, ex direttrice generale dell’UNESCO, ha esortato a un rinnovato impegno a favore della parita’ di genere e ha espresso la speranza che la Cina continui a svolgere un ruolo di leadership in questo sforzo globale. “Mentre il mondo affronta l’incertezza economica, le crisi climatiche, i conflitti e l’aggravarsi delle disuguaglianze, rinnovare l’impegno a favore della parita’ di genere e’ fondamentale per costruire un futuro giusto e sostenibile”, ha affermato Bokova in un’intervista scritta con Xinhua in vista dell’incontro di alto livello. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

unesco ex direttrice esorta cina a mantenere guida di sforzi globali per parita8217 di genere

© Romadailynews.it - UNESCO: ex direttrice esorta Cina a mantenere guida di sforzi globali per parita’ di genere

In questa notizia si parla di: unesco - direttrice

Alla Direttrice generale UNESCO Audrey Azoulay la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza di Unimore

Alla Direttrice generale UNESCO Audrey Azoulay la Laurea Magistrale honoris causa in Giurisprudenza di Unimore

UNESCO: ex direttrice esorta Cina a mantenere guida di sforzi globali per parita’ di genere - Mentre i leader mondiali e gli alti funzionari si riuniscono a Pechino per l'Incontro dei leader mondiali sulle donne, oggi 13 e domani 14 ottobre, Irina ... Da romadailynews.it

Cerca Video su questo argomento: Unesco Ex Direttrice Esorta