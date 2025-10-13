Un'aquila può valere anche 10mila euro | il traffico illegale miliardario e senza crisi della fauna selvatica

Fanpage.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il traffico illegale di fauna selvatica vale oltre 23 miliardi l’anno. Dalle aquile da falconeria ai pappagalli da collezione, fino ai primati e alle specie esotiche "da compagnia", quello degli animali selvatici è un mercato illegale senza crisi che minaccia biodiversità, specie in pericolo ed ecosistemi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

