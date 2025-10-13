Un’alba di fuoco Brucia chiosco in centro | Un botto poi le fiamme
Prima un odore pungente di fumo, poi il bagliore delle fiamme. Altissime e violente. L'incendio che ha divorato il chiosco dei giardini 20 e 29 Maggio 2012, lato largo Castello, ha squarciato la nebbiolina che nelle prime ore del mattino di ieri avvolgeva una città ancora addormentata. Le chiamate ai vigili del fuoco sono arrivate intorno alle 6.45 da una residente e dal portiere notturno del vicino hotel Touring, i primi ad accorgersi di quanto stava accadendo. Sul posto sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, che si sono subito messe all'opera per domare le fiamme. Nel giro di poco, sono riusciti ad avere la meglio sul rogo.
