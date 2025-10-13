DA BOLOGNA con la mortadella, oggi l’attenzione del Gruppo Felsineo si allarga e si sposta su nutrizione equilibrata, sostenibilità e nuove generazioni. Andrea Righi, (nella foto sotto) Project Leader di Open Food Factory e Business Unit Director Felsineo Veg. Il Gruppo Felsineo ha una lunga storia nel settore alimentare. Quali valori lo guidano? "La nostra storia parte nel 1963 con la produzione di mortadella. Il valore chiave è stato coniugare tradizione e qualità, fino a diventare uno dei primi produttori al mondo. Passione, trasparenza e immaginazione sono i principi che ancora oggi guidano le nostre scelte". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Un'academy su cibo e sport: "Per stare bene serve equilibrio"