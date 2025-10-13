Una suora ha salvato 21 vite | l' allarme che ha evitato la tragedia alla Bernaga

Sarebbero morte tutte. Se una di loro non si fosse alzata per andare a trovare una consorella che si sentiva poco bene, le 22 monache romite ambrosiane del monastero della Bernaga non sarebbero qui a raccontare la loro storia. È questo il dettaglio drammatico che emerge dal racconto dell'incendio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: suora - salvato

#Cronaca E’ morta Diane Keaton , grande attrice e’ stata la suora di Sorrentino in Young Pope - facebook.com Vai su Facebook

«Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» Dalla Basilica di Sant’Agnese fuori le Mura in #Roma, suor @vinerba_roberta commenta il Vangelo della XXVIII domenica del Tempo Ordinario. Oggi #11ottobre ore 14.35 a @lastradatv2000 su #TV2000 Canale 28 - X Vai su X

Una suora ha salvato 21 vite: l'allarme che ha evitato la tragedia alla Bernaga - Senza il suo intervento "sarebbero tutte in paradiso": il racconto di quanto accaduto durante il devastante incendio di sabato sera ... leccotoday.it scrive