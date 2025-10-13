Una settimana di sensibilizzazione della rianimazione cardiopolmonare

Anche quest’anno l’Ulss 9 Scaligera partecipa alla “Settimana Viva! 2025”, la campagna nazionale di sensibilizzazione promossa da Italian Resuscitation Council (Irc) per diffondere la conoscenza delle manovre di rianimazione cardiopolmonare (Rcp) e dell’uso del defibrillatore automatico esterno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

