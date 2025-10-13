Una settimana di grande basket europeo | Eurolega ed Eurocup in esclusiva su Sky e NOW

13 ott 2025

Quattro serate consecutive di spettacolo dal 14 al 17 ottobre: Milano e Virtus in campo in Eurolega, Venezia e Trento protagoniste in Eurocup. Oltre 8 sfide live raccontate dal dream team Sky Sport con Belinelli, Tranquillo, Macchi, Meneghin, Soragna e Pessina. Su  Sky e  in streaming su NOW  prosegue la grande stagione del basket europeo con una settimana di grande basket  in esclusiva  e con il canale  Sky Sport Basket  ricco di canestri ed emozioni live:  8 sfide in 4 giorni tra Euroleague ed Eurocup, con 4 squadre italiane impegnate per 4 serate di basket con i grandissimi protagonisti della pallacanestro europea. 🔗 Leggi su Sportface.it

