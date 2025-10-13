Una serata di festa tra musica spettacoli e coreografie Le ambizioni dell’Audace Galluzzo La presentazione è in grande stile

Presentazione in grande stile di tutte squadre dell'Audace Galluzzo con musica, spettacolo e bella coreografia. Numeroso il pubblico con centinaia di persone che, grazie all'impegno dei dirigenti e volontari gialloblù, hanno potuto stare accanto ai loro ragazzi (e qualche ragazza) in una serata emozionante e di festa. Dai Piccoli Amici (dal 2018 al 2020) fino alla squadra di Prima categoria, tutti sono saliti sul palco e hanno ricevuto applausi. Hanno parlato i mister e alcuni dirigenti, quello che è emerso in generale è la voglia di fare bene, sempre meglio in un ambiente sano come quello dell'Audace Galluzzo.

