Una scatola di biscotti per sostenere 70 paesi nel mondo | l' iniziativa di Medici senza frontiere

Ravennatoday.it | 13 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere è in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la seconda edizione di “Biscotti senza frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze di Msf che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

