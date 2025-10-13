Una scatola di biscotti per sostenere 70 paesi nel mondo | l' iniziativa di Medici senza frontiere
Sabato 18 e domenica 19 ottobre Medici Senza Frontiere è in oltre 150 piazze, in tutte le regioni italiane, per la seconda edizione di “Biscotti senza frontiere”, l’iniziativa a sostegno del Fondo Emergenze di Msf che garantisce un intervento medico umanitario rapido e indipendente in contesti di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Jannik Sinner, il piccolo orfano e la scatola di biscotti: l'ennesima fake news. Perché il campione è il protagonista perfetto per le bufale sui social
